"Ce lo aspettavamo, a San Paolo ormai mancavamo solo noi". E' quasi rassegnato il dottor Pietro Brandi, titolare della farmacia Etrusca di via Muzio Clementi, di fronte al distributore automatico completamente divelto e ripulito dal malvivente che ha agito in solitaria ieri notte, 8 novembre.Il colpo è stato messo a segno attorno alle 4.30. A dare l'allarme è stato un residente del palazzo di fronte, svegliato dal rumore della spaccata al distributore.Il ladro, incappucciato, ha fatto in tempo a prendere l'incasso, pari a qualche centinaio di euro, e le confezioni di profilattici contenuti all'interno del dispositivo. Poi è fuggito via. "Fortunatamente la farmacia non è stata coinvolta. - conclude Brandi - Il danno maggiore è al distributore. D'altronde nel quartiere da un po' di tempo a questa parte si assiste a una vera e propria raffica di furti e spaccate. Fino a oggi ci eravamo salvati".