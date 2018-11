11.11.2018 h 11:58 commenti

Ancora una settimana di cantieri e disagi: chiusi due cavalcavia sull'autostrada A11

Da domani transito vietato sui ponti di via del Lazzeretto e via Pollative. Da mercoledì, invece, via ad una nuova tranche di asfaltatura per via Roma

L'autunno dei cantieri stradali prosegue anche questa settimana, con nuovi disagi per gli automobilisti pratesi.

Due gli interventi principali che verranno iniziati nei prossimi giorni, entrambi concentrati nella zona Sud. Si comincia domani, lunedì 12 novembre, quando verranno chiusi due cavalcavia per consentire la manutenzione e la sostituzione dei giunti sui ponti della autostrada A11. I cavalcavia interessati sono quelli in via del Lazzeretto (tra il Macrolotto e Le Badie) e in via Pollative. In entrambe le strade, nel tratto interessato dal sovrappasso autostradale, vigerà il divieto di transito per auto e pedoni, oltre al divieto di sosta su entrambi i lati. Saranno inoltre attive una serie di deviazioni. Per quanto riguarda via del Lazzeretto, il traffico proveniente dal lato di via Valdagno verrà deviato in via del Lazzeretto, via Valdagno, via Schio, via Vannucchi, via Lione, via Fonda di Mezzana, via del Ferro, via Berlinguer, via Nocchi Zipoli, via delle Fonti, via Ferraris, via De Sanctis, via del Lazzeretto. II traffico proveniente dal lato di via Edison, invece, sarà deviato in via del Lazzeretto, via De Sanctis, via Ferraris, via delle Fonti, via Nocchi Zipoli, via Berlinguer, via Moro, via Schio, via Valdagno. Per quanto riguarda via delle Pollative, invece, il traffico proveniente da via del Popolino sarà deviato in via Pollative, via Cava, viale Sedici Aprile, via Paronese, inversione ad “U” alla rotonda di via Gora del Pero, via Paronese. I lavori dovranno concludersi entro domenica 18.

Da mercoledì 14, invece, nuova tranche di asfaltatura in via Roma. Il tratto interessato è quello fra il civico 607/f e via Albano Laziale, con divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il restringimento della carreggiata. Il traffico procederà con transito alternato e il limite di velocità sarà di 30 km/h fino all'intersezione con via Ostia e in senso unico fino a via Albano laziale (limite di velocità a 30 km/h).

Il traffico proveniente da Poggio a Caiano con direzione centro, compresa la Lam Azzurra, sarà deviato in via Ostia, via Albano Laziale e via Roma.