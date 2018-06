11.06.2018 h 12:47 commenti

Ancora una scazzottata in centro: contusi e denunciati in piazza Mercatale

La polizia è intervenuta la notte tra sabato e domenica. I protagonisti sono dei trentenni che si sono picchiati davanti ad un pub

Dopo la rissa nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ancora violenza in centro storico. Stavolta il teatro della scazzottata è stato piazza Mercatale dove la notte tra sabato 9 e domenica 10 giugno la polizia è intervenuta poco dopo l'1.30 davanti al Wallace, dove un gruppo di persone si stavano picchiando. Al termine dell'intervento sono stati denunciati quattro pratesi: tre hanno 30 anni e dovranno rispondere del reato di rissa, il quarto ha 34 anni ed è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. In tutto sono state identificate dieci persone, tra le quali due donne. E' stato necessario anche l'intervento del 118 per medicare alcuni contusi.

