Ancora una notte di violenze e vandalismo in centro storico

Nonostante il codice di autoregolamentazione che si sono dati i gestori dei locali, è stato un altro finesettimana da dimenticare. L'ex assessore Milone: "E' necessaria la presenza fissa di pattuglie di forze dell'ordine"

I locali del centro si sono dati un codice di autoregolamentazione ma, purtroppo, continuano gli episodi di violenza a turbare le sere della movida cittadina. Anche la notte appena trascorsa, tra sabato 30 e domenica 31 maggio, è stata caratterizzata da risse, schiamazzi e atti di vandalismo. Un bis non richiesto rispetto a quanto successo la scorsa settimana, quando le indagini die carabinieri hanno consentito di identificare e denunciare uno dgeli autori degli atti di vandalismo ( LEGGI ).

Stanotte, però, ecco i nuovi episodi, denunciati stamani da più persone sui social. In particolare un gruppetto di teppisti avrebbe usato lo spray urticante tra via Pugliesi e via dell'Accademia, seminando il caos tra i presenti. Poi, quando già erano arrivate le pattuglie delle forze dell'ordine, è andata in scena una scazzottata al lato della basilica delle Carceri. Secondo alcuni dei testimoni in almeno uno dei due casi sarebebro stati protagonisti un gruppetto di giovani maghrebini.

Sulla vicenda è intervenuto l'ex assessore alla Sicurezza Aldo Milone: "Spacciatori e bande di delinquenti hanno agitato la movida pratese - dice -. Se questo è l'inizio, immagino come sarà il prosieguo. A me dispiace per i titolari dei vari esercizi commerciali che cercano di far rivivere il centro e, purtroppo, rischiano di subirne le conseguenze e per i residenti. Biffoni non può limitarsi soltanto a fare annunci della serie "tolleranza zero". Lo ripeto ancora una volta. Bisogna assolutamente passare ai fatti e chiedere delle pattuglie fisse in quel triangolo del centro per il fine settimana".