Ancora una notte di pioggia e di paura a Prato e provincia

Peggiorata la situazione di Sant'Ippolito. Il livello dei fiumi si è innalzato. Aperta una cassa d'espansione per sgonfiare l'Ombrone. Ancora problemi di approvvigionamento idrico in molte zone

L'ondata di maltempo che ha attraversato Prato anche stanotte, purtroppo non è passata senza lasciare il segno su un territorio già massacrato da acqua e fango.

I problemi di viabilità nella zona di Sant'Ippolito sino aggravati a causa della rottura dell'argine del torrente Bagnolo che ha provocato un peggioramento dell'allagamento di via Visiana e via Traversa per Mazzone. La strada è stata chiusa da diverse ore sia per chi proviene da Mazzone sia per chi proviene da S. Ippolito. Si consiglia di evitare di recarsi in zona.

Il livello dei fiumi si è innalzato portando il Bisenzio a Prato è sopra il primo livello di guardia e a Gamberame sopra il primo livello di guardia. L'Ombrone a Poggio a Caiano ha superato di poco il secondo livello di guardia e pertanto è stata aperta la cassa di espansione di Ponte alle Vanne. Ora la situazione è in miglioramento con un generale calo, anche se lento, di tutto il reticolo principale.

Sul fronte delle evacuazioni preventive, hanno utilizzato gli spazi messi a disposizione dalla protezione civile solo 8 persone che sono state sistemate alla palestra del Datini. Sono invece rimasti vuoti il Creaf e la palestra del Buzzi.

È giunta notizia di problemi di approvvigionamento idrico da parte di alcune utenze a Figline.

Non è stato invece ancora risolto il problema della mancanza di acqua a Santa Lucia a Prato, perché il tubo di alimentazione che arriva dalla Valbisenzio e che attraversa il Bisenzio a Tignamica, divelto dalla forza del fiume, non è stato ancora ricollegato.

ricordiamo che chi ha bisogno di acqua potabile può recarsi a prenderla (con i contenitori) all'autobotte posizionata presso la Rsa di Villa Niccolini (via Bisenzio) vicino alla casa del popolo di Coiano.

Resta critica la situazione della Val di Bisenzio. A Seano, l'acqua ha invaso nuovamente la statale probabilmente a causa della rottura dello Stella nel vicino comune di Quarrata.

E' ripresa alle 11 la circolazione dei treni tra Prato e Pistoia. Lo rende noto Rfi. Il transito era stato sospeso alle 5 perchè, spiega sempre Rfi, la pioggia caduta la notte scorsa aveva nuovamente allagato la sede ferroviaria. Sul posto intervenuti i tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici per la verifica dei danni e gli interventi di ripristino dell'infrastruttura. La linea nello stesso tratto era stata interrotta già dopo l'ondata di maltempo del 2 novembre ed era ripresa ieri alle 12.

