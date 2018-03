21.03.2018 h 11:55 commenti

Ancora una casa svaligiata a La Querce: i ladri portano via gioielli e denaro e poi rubano anche l'auto del proprietario

Ennesima razzia nella zona. Proprio ieri sera doveva svolgersi la camminata per la sicurezza organizzata da CasaPound e cittadini, che però si sono tirati indietro motivando il rinvio con il maltempo

Doppio furto per un residente a La Querce: i ladri prima gli rubano in casa e poi scappano con la macchina parcheggiata lungo la strada.

È successo questa notte 21 marzo quando i ladri sono entrati in un appartamento mentre i proprietari dormivano. I malviventi hanno rubato gioielli e del denaro in contanti. Una volta usciti sono scappati con la vettura del proprietario di casa, della quale avevano prelevato le chiavi. L' auto in mattinata è stata ritrovata grazie al sistema gps.

Proprio ieri sera era in programma la camminata per la sicurezza organizzata dai residenti insieme a CasaPound. Mentre i rappresentanti del movimento politico di destra hanno preso parte all'iniziativa, da parte del comitato di cittadini c'è stato un dietrofront motivato con le cattive condizioni del tempo. Evidentemente i ladri non si sono fatti spaventare dalle intemperie.