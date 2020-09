Ennesimo tamponamento in via Colletta, nel tratto in cui la viabilità è stata modificata per permettere l'accesso in via Machiavelli a chi proviene dalla chiesa della Pietà attraverso una nuova piccola rotatoria. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 e ha visto coinvolti 4 veicoli con conseguenze minime per chi era a bordo (una donna di 28 anni è stata portata all'ospedale in codice verde) e pesanti per la viabilità come dimostra la nutrita documentazione fotografica inviataci da alcuni residenti.

Nonostante il divieto di accesso, i mezzi in transito hanno trovato "normale" svoltare in via Abba e in via Sarpi per raggiungere via Machiavelli per non restare imbottigliati. In sostanza hanno seguito il vecchio percorso, quello modificato a primavera in pieno lockdown per rendere più sicuro questo incrocio nelle intenzioni del Comune.Una manovra, questa, pericolosissima dato che è avvenuta contromano ma che poi è stata "sposata" anche dalla Municipale. Una volta sul posto infatti, gli agenti hanno chiuso il tratto di via Colletta interessato dall'incidente e dirottato il traffico verso via Lambruschini, ma poichè questa scelta rendeva di fatto impossibile raggiungere il centro e la stazione, si è preferito permettere anche la svolta contromano in via Abba e via Sarpi.

Sulla questione interviene nuovamente il consigliere comunale della Lega, Leonardo Soldi: "Questo cambio di viabilità, fatto in gran segreto dalla sera alla mattina ancora durante il periodo del lockdown, è già stato oggetto da parte mia di più di una domanda d’attualità, al prossimo consiglio ne presenterò un’altra, ma quale attendibilità potrà avere la risposta dell’assessore Leoni se già l’ultima volta asserì che quell’intervento fosse pianificato dal PUMS seppure leggendo il piano non ce ne è traccia alcuna? Tutto è migliorabile, ma il metodo dispotico attuato dal comune sicuramente non permette alcun tipo di confronto. Fossi la presidente della commissione mobilità e traffico pretenderei una condivisione delle scelte. In questi giorni di ripartenza ci troviamo, secondo gli orari, in una città semi paralizzata dal traffico, questo accade nonostante molti cittadini continuino a lavorare da casa, le scuole abbiano ingressi scaglionati e il bel tempo permetta di evitare l’uso dell’auto, con queste premesse ci attende un inverno in mezzo al traffico".

I residenti contrari al cambio di viabilità, spiegano che il susseguirsi di tamponamenti nell'ultimo tratto di via Colletta prima di via Machiavelli è legato proprio alla scelta di regolare l'immissione in via Machiavelli con la rotatoria e all'eccessiva velocità con cui le auto arrivano dalla chiesa della Pietà: "Tutti pensano che l'immissione sia diretta, senza ostacoli come invece avveniva prima da via Sarpi. - spiega un residente -Quando arrivano in prossimità della rotonda sono costretti a frenare bruscamente per evitare di prendere altri mezzi in manovra sulla rotatoria e spesso chi è dietro non ce la fa a fermarsi per tempo proprio perchè va troppo veloce. La precedente soluzione invece costringeva le auto a rallentare per affrontare la svolta prima in via Abba e poi in via Sarpi".