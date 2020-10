07.10.2020 h 10:10 commenti

Ancora un sequestro di mascherine con marchi contraffatti in un Pronto Moda del Macrolotto

La guardia di finanza ha trovato oltre 5.500 articoli con i loghi riconducibili ad importanti brand della moda nonché a società di calcio, utilizzati senza nessuna autorizzazione. Denunciata la titolare dell'attività

Proseguono i controlli della guardia di finanza finalizzati a contrastare l’illegalità economica, in particolare nel settore della contraffazione. E ancora una volta nelle maglie delle Fiamme Gialle pratesi sono finite mascherine che riportavano griffes contraffatte.I finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Prato hanno ispezionato nei giorni scorsi un “Pronto Moda” nella zona industriale del “Macrolotto”, gestito da una cittadina di origine cinese. All’interno dei locali sono stati rinvenuti oltre 5.500 articoli, per lo più mascherine, pronti per essere immessi sul mercato, tutti contraddistinti dall’utilizzo - ovviamente senza alcuna autorizzazione - dei marchi e dei disegni riconducibili ad importanti brand della moda nonché a società di calcio. I prodotti illegali sono stati sottoposti a sequestro mentre la responsabile, una 50enne residente nel riminese, è stata denunciata.L’operazione conferma, quale nuova ed evidentemente redditizia frontiera del falso, la produzione e la commercializzazione di mascherine facciali per la protezione dal virus covid-19. In effetti, nel corso di analoghi interventi eseguiti nei giorni scorsi presso ditte di confezioni della provincia, i finanzieri pratesi ne avevano già sottoposte a sequestro più di 22mila.