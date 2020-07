07.07.2020 h 08:42 commenti

Ancora un rogo di baracche: è la seconda volta in meno di 48 ore

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in un terreno in via di Grignano, domenica mattina era successo a San Giusto

Per la seconda volta nel giro di meno di 48 ore i vigili del fuoco di Prato sono intervenuti per domare le fiamme che avevano attaccato baracche nei terreni della città. Era successo domenica mattina 5 luglio a San Giusto , quando la presenza di una bombola di gas aveva creato non pochi grattacapi, è successo di nuovo ieri sera 6 luglio, poco dopo le 20, in via di Grignano, all'interno di un’area abbandonata, dove sono andate a fuoco alcune baracche e delle masserizie. Sul posto è intervenuta anche la polizia con le Volanti. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, che ha distrutto le baracche, e poi hanno messo in sicurezza l'area per iniziare le indagini che dovranno accertare le cause che hanno innescato le fiamme. Non si segnalano danni a persone.