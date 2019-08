01.08.2019 h 12:45 commenti

Ancora un raggiro ai danni di un'anziana: falso tecnico Enel le ruba il portafogli

La vittima è una 80enne che abita a Santa Lucia. Aveva fatto entrare in casa il malvivente che l'ha derubata mentre stava preparandogli il caffè

Ancora un raggiro ai danni di un'anziana, l'ennesimo di questa estate finora contrassegnata dai colpi ai danni della categorie più deboli di persone. ieri mattina, 31 luglio, è toccato ad una donna 80enne che abita a Santa Lucia. Poco dopo le 11 un uomo ha suonato al suo campanello, dicendo di essere un tecnico Enel e di dover fare un controllo. Il malvivente, italiano e dai modi garbati, è riuscito a carpire la fiducia dell'anziana che non solo lo ha fatto accomodare in casa ma gli ha anche preparato un caffè. E proprio approfittando del fatto che la donna era andata in cucina, il ladro ha preso il portafogli dell'80enne ed è scappato. All'interno c'erano circa 100 euro. La vittima ha poi chiamato la polizia, ma del falso tecnico non c'era più traccia.

