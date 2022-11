09.11.2022 h 16:17 commenti

Ancora un intoppo per il sottopasso del Soccorso, slitta il via libera del ministero

La commissione di Via ha richiesto ad Anas ulteriori chiarimenti sul progetto che riaprono il periodo delle osservazioni

(e.b.)

Si allontana ulteriormente l'obiettivo di realizzare in tempi certi il raddoppio di viale Leonardo da Vinci al Soccorso attraverso un tunnel. L'iter si allunga ancora. La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (Via) del ministero della transizione ecologica ha chiesto ad Anas una serie di integrazioni al progetto, inviate il 2 novembre. Tali integrazioni fanno ripartire da capo il periodo delle osservazioni da parte del pubblico. Trenta giorni a partire da ieri, 8 novembre. Poi Anas avrà dieci giorni di tempo per rispondere alle eventuali osservazioni che saranno presentate sulle integrazioni.Sul piano teorico si tratta di un paio di mesi di ulteriore attesa su un percorso che gli approfondimenti tecnici e la burocrazia hanno già reso lunghissimo; si pensi che dopo la precedente consultazione pubblica, partita il 3 giugno del 2021, la commissione ha impiegato quasi un anno e mezzo per arrivare a una richiesta di integrazioni ad Anas. Sul piano pratico pesa più di un'incognita perchè niente vieta al ministero di prendersi altro tempo per valutare le integrazioni e le eventuali controrepliche di Anas da cui potrebbero emergere anche numerose e pesanti prescrizioni o anche un parere di Via negativo. Dare tempi e esiti certi, quindi, è ad ora impossibile.Le integrazioni richieste ad Anas sono sostenziose e divise in nove punti. Emergono soprattutto dalla richiesta di approfondimenti presentata dalla Regione nell'agosto del 2021 e dall'osservazione dell'ingegner Lorenzo Frasconi, ex dirigente del Comune di Prato, sostenitore del tracciato in sopraelevazione su cui puntava il sindaco di centrodestra Roberto Cenni.Il primo dei nove punti che Anas ha dovuto chiarire riguarda proprio il confronto fra queste due alternative. Nel 2012 infatti, la commissione Via aveva dato parere favorevole al viadotto ritenendo peggiore l'ipotesi interramento. L'esatto contrario dell'attuale impostazione. Un chiarimento che ha dovuto comprendere anche un'attenta analisi dell'interferenza con la falda, che era stato identificato come l'aspetto impattante prinicpale dell'intera opera. L'ambiente idrico è poi approfondito al punto tre con ben otto sottopunti e riguarda sia la falda con dettaglio sui pozzi in emungimento sul cosiddetto effetto diga che il sottopasso rischia di rappresentare, sia il rapporto tra cantiere e pioggia.Altri chiarimenti riguardano la gestione delle terre, ma soprattutto gli impatti sull'inquinamento atmosferico e acustico che contengono, a detta dei tecnici ministeriali, errori o elementi di scarsa chiarezza. Mancano poi l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio e la caratterizzazione dello stato attuale di salute della popolazione presente nell'area interessata dal progetto. Nel nono e ultimo punto si chiede di fornire puntuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.Anas ha risposto punto per punto nel giro di una settimana. Bisognerà attendere qualche mese per capire se tali chiarimenti hanno tolto ogni dubbio e convinto i commissari ministeriali. Quanti? Chissà. Anche il sindaco Matteo Biffoni allarga le braccia: "Sui tempi non so più che dire. Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto di fare e risposto a quanto di nostra competenza. Mi sembra che si torni sul già discusso. Così diventa faticoso. Mi auguro che si sia davvero alle ultime battute di questo percorso". Stanco di aspettare ma non pentito di aver bloccato il viadotto e non approfondito il semplice raddoppio dell'attuale percorso: "Avrei fatto uno sfregio alla città a cui invece bisogna voler bene. – conclude Biffoni – Quelle soluzioni, dettate da problemi di viabilità, avrebbero rappresentato una cesoia ancora più netta e non più risolvibile del tessuto urbano".