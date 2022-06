08.06.2022 h 12:56 commenti

Ancora un incidente con il monopattino, da inizio anno se ne contano 30

Più controlli, più multe, più sequestri per le infrazioni al Codice della strada commesse dai conducenti. Prato è tra i primi Comuni in Italia ad aver istituito le pattuglie di agenti in monopattino

Ancora un incidente con il monopattino. L'ultimo in ordine di tempo risale a domenica 5 giugno: un cinese ha perso il controllo del monopattino ed è finito su un'auto in sosta mentre attraversava piazza del Collegio. Il monopattino è stato sequestrato mentre l'alcoltest sul conducente ha rilevato un tasso più alto di quello consentito facendo così scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Dall'inizio dell'anno sono 30 gli incidenti stradali nei quali sono rimasti coinvolti i monopattini. E' il bilancio della polizia municipale di Prato che ha intensificato i controlli e, di conseguenza, aumentato le sanzioni. Le irregolarità più frequenti sono la marcia in senso contrario, il mancato rispetto della segnaletica, il transito sui marciapiedi e la modifica al monopattino per aumentare la velocità fino a 40 chilometri orari quando quella massima consentita è di 25. Controlli più frequenti sono stati resi possibili dalle pattuglie di agenti in monopattino: Prato è in Italia una delle prime città ad aver dato in dotazione alla Municipale questo mezzo. Sanzioni vengono contestate anche per la circolazione senza assicurazione, senza immatricolazione e senza casco: in questo caso è previsto il sequestro del monopattino.



