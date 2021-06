07.06.2021 h 10:30 commenti

Ancora un furto con spaccata al centro estetico Light Beauty Boutique

E' successo la notte di sabato quando i ladri dopo aver infranto la vetrata hanno messo a soqquadro il negozio. La titolare: "E' il settimo o l'ottavo che subisco, ormai ho perso il conto"

"Ormai ho perso il conto dei furti. Con questo siamo a sette o forse otto. E francamente mi sarei anche stancata". C'è più rassegnazione che rabbia nelle parole di Elena Cerulli, titolare del centro estetico Light Beauty Boutique, di viale Montegrappa. Sabato mattina 5 giugno ha trovato per l'ennesima volta la vetrata della sua attività sfondata e il negozio messo a soqquadro. "I ladri sono entrati nella notte per vedere se avevo lasciato dei soldi in cassa - dice -. Cosa che non faccio più da tempo. Hanno comunque rovistato ovunque e portato via i cellulari aziendali, spaccato i prodotti e lasciato sempre più rabbia e frustrazione in tutti noi".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto il sopralluogo e cercato eventuali tracce lasciate dai ladri. Il negozio ha l'allarme che è scattato, ma nonostante questo i malviventi hanno rovistato all'interno. "Non ci sono più invece le telecamere - dice ancora la titolare -. Le ho tolte, almeno mi risparmio la visione dei ladri che rubano nel mio negozio. In tutti gli altri casi le immagini non sono mai servite a risalire ai responsabili e allora evito di dover vedere lo scempio".

Il centro estetico si trova nella parte finale di viale Montegrappa e purtroppo la notte risulta poco illuminato e piuttosto isolato. Forse è per questo che i ladri lo prendono di mira così spesso. L'ultima volta era successo lo scorso luglio.