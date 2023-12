05.12.2023 h 10:39 commenti

Ancora un furto al Sing market, i ladri tornano a distanza di un mese

Rubato il fondo cassa con 300 euro e merce per un valore di 200. Forzata la porta nella notte. Via Strozzi torna nel mirino dei ladri che da mesi rubano in modo sistematico in negozi e ristoranti



Il negozio non è dotato né di allarme né di telecamere. “Il 26 ottobre – ricorda il titolare del mini market – sono entrati con la stessa modalità, rubando però molta più merce. Credo che ormai siamo entrati nel mirino dei ladri”. Da mesi i commercianti, infatti, subiscono furti e con quello di oggi sembra che si arrivata “la seconda ondata”, i ladri sono entrati nei giorni scorsi nuovamente nel ristorante cinese e nel negozio di kebab. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (a.a.) Secondo furto nel giro di un mese al Sing market di via Strozzi. Sono stati rubati il fondo cassa di 300 euro e merce per un valore di 200 euro. A dare l'allarme il titolare della ferramenta Barni che questa mattina 5 dicembre, intorno alle 8,30 ha notato che la saracinesca del negozio che si trova davanti al suo era forzata. “Quando sono arrivato – spiega Hassan Mahboob, titolare dell'attività "visitata" dai ladri - ho trovato anche la porta forzata, il vetro non è stato rotto. Oltre alla cassa mancano anche numerose confezioni di frutta secca e altri prodotto alimentari.”Il negozio non è dotato né di allarme né di telecamere. “Il 26 ottobre – ricorda il titolare del mini market – sono entrati con la stessa modalità, rubando però molta più merce. Credo che ormai siamo entrati nel mirino dei ladri”. Da mesi i commercianti, infatti, subiscono furti e con quello di oggi sembra che si arrivata “la seconda ondata”, i ladri sono entrati nei giorni scorsi nuovamente nel ristorante cinese e nel negozio di kebab. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

