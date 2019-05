02.05.2019 h 15:08 commenti

Ancora un falso dentista in via Filzi, il paziente era su una sedia da giardino

L'uomo, un cinese di 50 anni, è stato sorpreso mentre prestava cure a un connazionale clandestino. Per illuminare la bocca veniva usata una piantana

La polizia municipale di Prato ha scoperto un altro falso dentista cinese in un immobile di via Filzi, nel cuore del Macrolotto Zero.

Il blitz degli agenti di piazza dei Macelli è avvenuto questa mattina, 2 maggio, in un appartamento al primo piano di una palazzina. L'uomo, 50 anni, è stato sorpreso a prestare cure odoiatriche a un connazionale clandestino senza alcuna autorizzazione e titolo medico. Il falso dentista, che indossava mascherina medica professionale e camice, è stato trovato dagli in piena attività. La stanza adibita ad ambulatorio era il soggiorno-cucina. I pazienti venivano sistemati su di una sedia di plastica da giardino e con a fianco una lampada a piantana che illuminava la bocca.

Le indagini della polizia sono partite giorni fa dalla raccolta di alcuni biglietti pubblicitari lasciati dal presunto dentista in vari negozi del Macrolotto Zero in cui si pubblicizzava il servizio odontoiatrico. La circostanza, inoltre, era stata anche riferita, in via confidenziale, da alcuni cittadini. Anche in questo sono emersi mancanza delle più elementari norme igieniche, uso di medicinali di provenienza cinese, pazienti esclusivamente di nazionalità cinese quasi sempre clandestini.

Tutti gli strumenti, fra cui trapani, aghi, pinze per l’estrazione dei denti e medicinali provenienti dalla Cina, sono stati sequestrati. Il presunto dentista è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica e il cliente è stato accompagnato al comando per le procedure di identificazione.

La Polizia Municipale fa sapere che negli ultimi 3 mesi ha scoperto e denunciato 3 cittadini cinesi per esercizio abusivo della professione medica: un farmacista e due dentisti.