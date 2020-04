19.04.2020 h 17:10 commenti

Ancora un decesso per Covid a Prato, mentre i nuovi positivi sono in linea con gli ultimi giorni

Salgono a 35 le vittime in provincia. I contagi totali, con i nove di oggi, sono 466 secondo il bollettino diramato dalla Regione. In Toscana il trend indica un rallentamento con i ricoveri che continuano a scendere

Ancora una vittima a Prato per il Covid19, la numero 35 dall'inizio dell'emergenza. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino che dà il quadro della situazione alle 12 di oggi, domenica 19 aprile. Si tratta di un uomo di 72 anni, che era ricoverato nella Terapia Intensiva del Santo Stefano ed è spirato nella serata di ieri. Sono invece nove i nuovi casi di contagio, un numero in linea con quello di ieri che era di 8 nuovi casi. Il totale per la provincia di Prato sale così a 466 nel conteggio della Regione. Leggermente diversi i numeri del bollettino dell'Asl Toscana Centro che conta 11 nuovi tamponi positivi, così suddivisi: 8 a Prato uno ciascuno a Cantagallo, Carmignano e Poggio a Caiano.

In Toscana sono oggi 8.372 i casi di positività al coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. I test eseguiti hanno sfondato quota 100mila, attestandosi a 103.975 (+4.072 in più rispetto a ieri). Quelli analizzati oggi sono 3.550. Le persone attualmente positive sono 6.496 (+26 rispetto a ieri). Diciannove i nuovi decessi per Covid registrati in regione, con la provincia di Firenze che paga il tributo più alto avendo avuto 10 morti nelle ultime 24 ore.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 1.044; 37 in meno di ieri, di cui 192 in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri). Il trend discendente dei ricoverati, totali e in terapia intensiva, si conferma ulteriormente e raggiunge il punto più basso dal 22 marzo per i ricoveri totali e dal 20 marzo per le terapie intensive.