Ancora un Daspo per la sassaiola durante Prato-Sant'Angelo, denunciato un 48enne

Sale a tre il numero dei provvedimenti notificati dalla questura per i disordini dello scorso 26 novembre. Il tifoso biancazzurro per tre anni non potrà fare ingresso negli stadi per assistere a manifestazioni sportive



Si allunga l'elenco dei Daspo per i disordini durante la partita Prato-Sant'Angelo giocata lo scorso 26 novembre. Dopo i due provvedimenti già notificati nei giorni scorsi ( leggi ), la questura ne ha notificato un altro della durata di tre anni ad un tifoso biancazzurro. Al sostenitore del Prato, un 48enne che è stato anche denunciato, la polizia è arrivata dopo indagini che hanno consentito di individuare tutti i responsabili degli episodi ritenuti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. In quella partita, alcuni sostenitori delle due squadra avevano dato vita ad intemperanze prima verbali e poi degenerate in un lancio di sassi verso la tifoseria ospite. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine e degli addetti alla vigilanza per evitare una ulteriore recrudescenza della tensione. Il Daspo ha una durata di tre anni durante i quali il tifoso non può fare ingresso negli stadi in occasione di qualsiasi manifestazione sportiva.

Edizioni locali collegate: Prato

