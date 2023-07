25.07.2023 h 10:46 commenti

Ancora un'asta deserta per l'ex biblioteca Lazzerini. Disco verde invece per l'autorimessa

Per l'edificio di via del Ceppo Vecchio ancora nessuna offerta nonostante il prezzo stracciato. Nuovo tentativo a dicembre

Ancora un'asta deserta per l'ex biblioteca Lazzerini, oggetto di un'esecuzione immobiliare. Nonostante il prezzo in questi anni sia sceso tantissimo rispetto ai tre milioni iniziali, e sia arrivato a 421mila euro, anche stavolta nessuno ha avanzato offerte. All'incaricata della vendita, l'avvocato Elisa Bigagli, non resta che bandire una nuova asta scendendo ulteriormente con la cifra. Prossimo appuntamento il 14 dicembre con un prezzo più basso del 25% e pari a oltre 315mila euro.

Buone notizie invece per l'autorimessa (lotto separato) dell'ex biblioteca tra via del Ceppo Vecchio e via della Pallacorda. E' stata aggiudicata all'unico partecipante alla gara. Si tratta di un'immobiliare che ha messo sul piatto 280mila euro. Si tratta di uno spazio strategico per la sosta dato che siamo in centro a pochi passi dalla zona pedonale. Nei prossimi mesi capiremo le intenzioni della nuova proprietà. E chissà che non sia interessata anche all'immobile ai piani superiori che a dicembre avranno un prezzo ancora più interessante. L'edificio, orfano della biblioteca comunale dal 2009, ha una destinazione urbanistica ampia: residenziale, commerciale e terziario. La posizione, a pochissimi metri dal Castello dell'Imperatore e dal centro, è sicuramente strategica, ma necessita di un corposo intervento di ristrutturazione e di un adeguamento sismico.



