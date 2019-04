09.04.2019 h 15:32 commenti

Ancora un asilo nido abusivo scoperto dalla polizia municipale

La struttura era gestita da un'associazione cinese in via della Rimembranza a San Giusto e non aveva nessun tipo di autorizzazione a svolgere l'attività. Elevate multe per 15mila euro

Un asilo nido abusivo con bambini di età inferiore ai 36 mesi, gestito senza le necessarie autorizzazioni, è stato scoperto stamattina 9 aprile dal personale dell’unità operativa Commerciale, Amministrativa e Anticontraffazione della Municipale, coadiuvato dal personale dei servizi educativi del Comune e dai vigili del fuoco, che sono intervenuti all’interno di una struttura, sede di un'associazione culturale cinese, in via della Rimembranza a San Giusto. Nel controllo effettuato gli agenti di piazza Macelli hanno accertato l’esistenza di una struttura educativa stabile con la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese, il tutto portato avanti in condizioni di irregolarità. Nei pressi dell’area gioco dei bambini sono state rinvenute anche due bombole di gas non allacciate ai relativi utilizzatori. Al titolare dell’associazione sono state contestate numerose violazioni che vanno dalla struttura educativa abusiva, alla mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie per la preparazione dei cibi, alla presenza di una palestra abusiva all’interno della struttura, numerose le violazioni accertate dai vigili del fuoco, violazioni riguardanti la normativa sulla sicurezza antincendio, le vie di esodo, le uscite di sicurezza. Al termine delle operazioni venivano elevate una serie di sanzioni per un importo totale di circa 15 mila euro.

Edizioni locali collegate: Prato

