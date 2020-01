22.01.2020 h 11:30 commenti

Ancora un anno record di accessi al pronto soccorso. E ora si teme per il picco d'influenza

Nel 2019 i pazienti visitati sono stati 195 in più del 2018 ma a dicembre non c'è stato l'atteso boom per l'influenza che quest'anno ha ritardato. La media è di 280 accessi al giorno

Nuovo record di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Seppur di solo 195 unità, il totale del 2019 ha superato quello già da guinness del 2018 quando gli ingressi all'area emergenza-urgenza del Santo Stefano furono 101.952. Ora siamo a 102.147 accessi pari a una media giornaliera di 280 al giorno. Quello pratese è ancora una volta il pronto soccorso più frequentato degli ospedali dell'Asl Toscana Centro. Va sottolineato che i dati si discostano di poco da quelli registrati nel 2018. Qualcuno interpreta ciò come un segno di stabilità o comunque il raggiungimento del massimo oltre il quale non si può andare. Altri fanno notare che la ragione sta nello slittamento del picco di influenza da dicembre 2019 a questo periodo. E' previsto infatti che febbre, tosse e raffreddore si diffondano a macchia d'olio tra questa settimana fino a metà febbraio. Altrimenti da emergenziale quale è, la situazione sarebbe diventata esplosiva. Entriamo nel dettaglio dei dati. La fetta maggiore di accessi riguarda i codici minori. I casi più gravi infatti, tra emergenza e urgenza indifferibile, rappresentano solo l'8%. Le cosiddette urgenze minori sfiorano il 30% mentre le urgenze differibili (in sostanza i vecchi codici verdi) sono il 49,6%. Le non urgenze invece rappresentano il 12,3%. Numeri e percentuali che danno un'indicazione: il rafforzamento della rete territoriale che ancora è in fase di costruzione, potrebbe aiutare a ridurre i codici minori. Rispetto al 2018 si allenta invece, la morsa sul pronto soccorso pediatrico che ha avuto 17mila accessi, quasi 1.200 in meno del 2018. Potrebbe essere l'effetto del lavoro svolto dalla guardia guardia medica pediatrica, un servizio attivato a fine 2018 . E.B.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus