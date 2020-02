03.02.2020 h 18:25 commenti

Ancora un'aggressione nel carcere della Dogaia, agente preso a pugni da un collaboratore di giustizia

Aggressione bloccata dall'intervento di altri detenuti. La vittima è finita all'ospedale. Uil polizia penitenziaria: "Paghiamo la carenza di organico, mancano cinquanta agenti rispetto a quanti ne prevede l'organico"

E' stato preso a pugni da un detenuto e solo il pronto intervento di altri reclusi ha evitato conseguenze peggiori. La vittima è un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere della Dogaia che, in seguito all'aggressione, ha avuto bisogno delle cure dell'ospedale da cui è stato dimesso con una prognosi di sei giorni. Il fatto risale allo scorso 31 gennaio. A scagliarsi contro l'agente, per altro senza apparente motivo, è stato un collaboratore di giustizia che da pochi giorni è tornato in sezione dopo un periodo di isolamento. Secondo la ricostruzione, il detenuto ha colpito l'agente con un paio di pugni e lo ha fatto finire a terra. Alla scena hanno assistito altri detenuti e altri agenti che sono prontamenti intervenuti per bloccare l'ira del collaboratore di giustizia.

La sezione destinata ai collaboratori di giustizia è di quelle aperte, vale a dire quelle al cui interno, fuori dalle celle, i detenuti sono liberi di muoversi.

Tuona il sindacato: “Chiediamo alla direzione una maggiore attenzione alle criticità della casa circondariale – il commento di Domenico Madeo, segretario provinciale Uil polizia penitenziaria – ancora una volta un agente viene aggredito pagando le conseguenze di una carenza di personale che ormai supera le cinquanta unità, con tutti i problemi che questo comporta”.

Attualmente gli agenti in servizio sono 260 a fronte di una pianta organica che ne prevede 310; accanto a questo, il sovraffollamento del carcere che ospita più detenuti di quelli che dovrebbe.



