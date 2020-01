13.01.2020 h 14:02 commenti

Ancora troppi ostacoli nel centro storico, i disabili al Comune: "Ecco di cosa abbiamo bisogno"

Tra le richieste all'amministrazione anche quella di rinnovare la convenzione con i tassisti. Problemi di accessibilità al tondo del Mercatale, mancano i bagni e i parcheggi. Da anni manca una piscina per la riabilitazione

a.a.

Centro storico off limits per i disabili; mancano i parcheggi, i bagni e l’accesso al tondo di Piazza Mercatale è molto difficoltoso così come percorre alcune vie centrali. “Vengono istituiti tavoli sulla disabilità – spiega– ma concretamente viene fatto poco per invogliare i disabili ad andare in centro. Ad esempio sono rimasti solo dieci parcheggi concentrati in largo Carducci e via san Bonaventura. Decisamente pochi e scomodi; per chi è in carrozzina anche poche centinai di metri da percorrere sono una grossa fatica. Inoltre non esiste più la convenzione con i tassisti per i disabili, un servizio che ci permetteva di arrivare ovunque utilizzando macchine attrezzate a portare le carrozzine”.Difficoltà a raggiungere il centro, ma anche mancanza di servizi “Non esistono bagni pubblici per disagi – spiega- un tempo erano in piazzetta Lippi e piazza Mercatale, ma ora sono stati chiusi. L’amministrazione aveva annunciato l’apertura di una struttura vicino alla Prefettura che però non è mai stata realizzata nonostante ci fossero i finanziamenti. Utilizzare i bagni di esercizi pubblici è un problema; non tutte le strutture sono accessibili inoltre, rispetto a un normodotato, abbiamo tempi più lunghi e questo crea problema agli esercenti”.Ma l’elenco delle lamentele non finisce qui, le barriere architettoniche tra le antiche mure continuano ad esistere: “E’ stato risistemato il tondo del Mercatale – spiega- eppure non è previsto un ingresso per i disabili dal lato della chiesa di San Bartolomeo, una grave mancanza che più volte abbiamo segnalato ai tecnici del Comune”.Percorso ad ostacoli anche per le vie del centro dove la pavimentazione resta ancora molto sconnessa: “Utilizzo una carrozzina spinta a mano – spiega- e muoversi in queste condizioni è doppiamente faticoso, senza parlare degli ingressi negli esercizi pubblici dove continuano ad esserci gradini per noi insormontabili”Problemi anche alle poste di via Bologna dove per l’accesso con la carrozzina bisogna chiamare un addetto che apra la porta, inoltre da anni i disabili aspettano la piscina per la rieducazione in via Roma.