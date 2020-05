Nemmeno il lockdown ha fatto sparire il fenomeno del degrado e dell'abbandono di rifiuti nelle strade del Macrolotto Zero. Problema che, nonostante tutti gli sforzi del Comune, sembra essere lontano da una soluzione.

Tra i punti a maggior rischio c'è quello segnalato da una nostra lettrice, che dice di aver già informato della problematica sia Alia sia il Comune. Si tratta di uno spazio che si trova a Narnali in via Pistoiese all'altezza del civico 560, nell'area che ospitava la fabbrica ex Nesi. "Da almeno due anni, in pratica da quando abito qua - racconta la lettrice - c'è una discarica abusiva a cielo aperto, dove viene lasciato ogni cosa: materassi, pc, elettrodomestici; a volte anche l'intero arredamento come una camera da letto. Tra l'immondizia anche rifiuti organici che attirano topi ed insetti. Dal Comune mi rispondono che fanno il porta a porta informativo, ma ovviamente qua non è un problema di mancata informazione ma volontà di usare in malo modo una zona priva di ogni sicurezza e di controlli. Alia rimuove solo dopo segnalazione e con comodo. Per me quel passaggio è obbligato,non posso passare altrove e comunque non è tollerabile una situazione così". La lettrice poi avanza una proposta: "Come deterrente almeno si potrebbe provare a mettere qualche telecamera (c'è un cartello ma è finto, verificato con il Comune che la zona non è sorvegliata) o almeno chiudere con idonea recinzione l'area. È così impossibile da farsi o è il solito problema di mancata volontà di agire, fingendo che questa sia una città curata e sicura?".