20.01.2022 h 12:32 commenti

Ancora tensione nel carcere di Prato, agente colpito con uno sgabello

Lo denuncia il sindacato Osapp: "Il personale è abbandonato a se stesso". L'operatore ha riportato 10 giorni di prognosi

Un detenuto ha aggredito questa mattina un agente nel carcere di Prato, colpendolo con uno sgabello. Lo rende noto Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale Osapp, spiegando che l'agente ha riportato 10 giorni di prognosi.

"Continuano gli eventi critici e in particolare le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria nell'Istituto di Prato - sottolinea Proietti Consalvi in una nota -, senza che l'amministrazione penitenziaria adotti i dovuti e giusti provvedimenti per evitare tale situazione, che tra l'altro continua ad ingenerare malcontento tra tutto il personale di polizia penitenziaria, abbandonato a sé stesso. Speriamo che, prima possibile, il ministro della Giustizia e l'amministrazione penitenziaria - conclude - possano decidere e mettere in campo le soluzioni migliori affinché sia ripristinato l'ordine e la sicurezza nel carcere di Prato".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus