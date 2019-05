Un altro pomeriggio di proteste e disagio in via di Gello, davanti alle aziende gestite da imprenditori cinesi. Picchetti dei Sì Cobas, lavoratori in strada e forze dell'ordine intervenute in gran numero. Stavolta non per la tintoria Dl, come era avvenuto le scorse settimane, ma alla tintoria Fada, sua vicina. Le precedenti proteste, costate il "foglio di via" ai leader del sindacato di base Luca Toscano e Sarah Caudiero ( LEGGI ), hanno portato infatti a regolarizzare la situazione dei dipendenti della Dl. Così ieri pomeriggio, 28 maggio, ecco la nuova protesta davanti alla Fada. Con il titolare cinese dell'azienda che ha sfidato i manifestanti, quasi tutti pakistani, mostrando un cartello dove chiede aiuto alle istituzioni.La nuova manifestazione, non autorizzata e nemmeno comunicata alle autorità, è costata due nuove denunce ai sindacalisti Toscano e Caudiero, che dovranno rispondere per i reati di manifestazione non preavvisata né autorizzata e della inosservanza dei figli di via del questore. Identificati e portati in Questura anche 8 tra i circa 40 manifestanti poi denunciati per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.