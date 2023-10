19.10.2023 h 13:31 commenti

Ancora spazi a disposizione nelle palestre per le attività extrascolastiche

Associazioni, federazioni sportive e istituzioni interessate hanno tempo fino al 27 ottobre per presentare la domanda attraverso la nuova piattaforma di gestione condivisa fra Comune e Provincia

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, digitalmente oppure, in via alternativa, con firma autografa corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda e il relativo allegato Modello “B”, dovrà essere presentata a mezzo Pec al seguente indirizzo comune.prato@postacert. toscana.it oppure dovrà essere depositata presso il protocollo generale del Comune di Prato in Piazza del Pesce, 9 – 59100 Prato.



C'è tempo fino a giovedì 26 ottobre alle 13 per presentare la domanda per l'utilizzo degli spazi nelle palestre comunali in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2023/2024 che sono risultati non assegnati in esito alla precedente manifestazione di interesse.I destinatari dell'avviso sono le federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive professionistiche, le associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici, le associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata al seguente link e, in particolare dovrà essere compilato il Modello “A” al quale dovrà essere altresì obbligatoriamente allegato il Modello “B”.