03.12.2020 h 15:10 commenti

Ancora sette vittime per il covid a Prato che è la provincia con più decessi dopo Firenze

Il bollettino della Regione segnala 78 nuovi casi di positività, in calo rispetto a ieri. A livello toscano cresce il numero di guariti e diminuisce quello degli attualmente positivi. Continuano a svuotarsi gli ospedali

Sono anche oggi sette le vittime del covid a Prato segnalate nel bollettino della Regione. Solo nella provincia di Firenze ci sono stati più decessi con 10 morti. Purtroppo la seconda ondata del covid si sta caratterizzando per la nostra provincia con un numero molto alto di vittime, come non era accaduto nella prima fase della pandemia. Tra i sette decessi di oggi a Prato c'è anche lo storico fotografo Piero Righi, che aveva 91 anni ed è morto al Santo Stefano. Le altre vittime, tutte decedute in ospedale, sono tre uomini di Prato di 69, 79 e 91 anni; due donne di Prato di 80 e 91 anni e una donna di Carmignano di 86 anni.

Restano, invece, sotto quota 100 le nuove positività accertate a Prato, per l'esattezza sono state 78, in calo rispetto a ieri. I nuovi casi pratesi sono così divisi: Prato 64, Carmignano e Montemurlo 4, Vaiano 3, Poggio a Caiano 2 e Vernio 1.

In Toscana, invece, sono 929 i positivi in più rispetto a ieri, con un'età media di 50 anni circa. I tamponi eseguiti sono stati 14.469, di cui il 6,4% positivo. Sono invece 4.845 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.492 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

I guariti crescono del 4,6%, pari a 2.986 persone, e raggiungono quota 67.618 (il 63,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono così oggi 35.430, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.739 (46 in meno rispetto a ieri), di cui 272 in terapia intensiva (1 in più). La situazione del Santo stefano vede invece 113 pazienti nell'area covid (uno in meno di ieri) e 21 in terapia intensiva, in questo caso meno due. Cominciano a svuotarsi anche le strutture esterne all'ospedale con 33 ricoveri alla Palazzina Ovest e 37 al centro La Melagrana di Narnali.

In tutta la regione si registrano 38 nuovi decessi con un'età media di 79,1 anni. Nel bollettino si spiega che alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse.