Ancora ritardi per la cassa integrazione degli artigiani, pagamenti fermi a ottobre

A Prato è stata richiesta da 2.306 aziende, mentre i lavoratori interessati sono 10.518. Non è la prima volta che il Ministero non trasferisce per tempo le risorse all' Ebret, l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano

Ancora inceppato il meccanismo che permette il trasferimento delle risorse destinate al pagamento della Fsba, la cassa integrazione per le aziende artigiane gestita da Ebret.

A ottobre erano stati sbloccati 375milioni di euro per saldare le mensilità di maggio e giugno, poi il Governo non ha più trasferito le risorse necessarie per saldare i mesi di ottobre e novembre.

A Prato la Fsba è stata richiesta da 2.306 aziende, mentre i lavoratori interessati sono 10.518, dati che restano costanti perché la richiesta si rinnova periodicamente di mese in mese e, per ora, con il blocco dei licenziamenti, tutti i lavoratori hanno mantenuto il posto di lavoro.

"Siamo consapevoli del fatto che il pagamento delle indennità è fermo ad ottobre - spiega Mario Catalini presidente dell’Ente bilaterale, una situazione che non dipende da noi, ma dallo Stato che non ha ancora provveduta a fare il trasferimento delle risorse. Confidiamo che, a breve, il Ministero competente provveda, in modo da poter procedere ai pagamenti almeno delle mensilità arretrate. Per quanto ci riguarda abbiamo provveduto ad ampliare l’organico grazie ad una serie di distacchi, nonostante il personale siamo molto scarso”.

Intanto al conteggio degli arretrati vanno aggiunti il mese di dicembre e ormai anche quello di gennaio.



