Ancora proteste contro la Dad: grembiuli appesi sul cancello della scuola

Questo pomeriggio alla primaria Bruni di Casale una manifestazione spontanea per esprimere il disagio causato dalla chiusura delle scuole. Spazio alla fantasia ispirandosi anche all'enigmistica

La protesta contro la Dad e la sospensione delle lezioni in presenza ormai è diventata virale. Questo pomeriggio, 21 marzo, un gruppo di alunni della primaria Bruni di Casale accompagnati dai loro genitori, ha addobbato il cancello della scuola con i grembiuli che vengono indossati in classe e con alcuni cartelloni che esprimono tutto il disagio per una situazione che dura da troppo tempo. Alla manifestazione spontanea hanno partecipato anche alcuni studenti della scuola media Curzio Malaparte. “Abbiamo solo veicolato il disagio dei nostri figli – spiega Serena Damiani – l'idea dei grembiuli in realtà è mia rappresentano una sorta di bandiera quasi a lutto, ma quella dei cartelloni è loro, si sono sentiti per telefono e hanno condiviso alcune idee”.

E i pensieri dei bambini sono chiari: “La chiusura della scuola è più pericolosa del Covid 19. L'ignoranza ci ucciderà” questo cartellone è dei ragazzi più grandi, preoccupati del loro futuro. Ma c'è anche chi ha voluto giocare con le parole e così Dad è diventato l'acronimo di Dove Andremo Domani seguito da un punto di domanda e il disegno di un p., sempre ispirato all' enigmistica anche il cartellone dove la parola scuola è composta dalle iniziali Socialità , Cultura, Unità, Ottimismo, Lavore e Amore. Altri hanno messo nero su bianco le loro sensazioni creando una sorta di “bugiardino “ della Dad elencando tutti gli effetti collaterali, l'ultimo cartellone esprime un pensiero che ormai è universalmente condiviso: “Maestri e compagni non si possono sostituire con il computer”.

Grembiuli e striscioni resteranno appesi al cancello della scuola a testimoniare il disagio dei ragazzi. “Una protesta – spiega Damiani – che parte dai bambini, qualcuno ci accusa di protestare soltanto perchè non vogliamo i figli a casa, ma non è assolutamente questo il nostro intento. Educare vuol dire tirare fuori da ciascuno le proprie doti e con la didattica a distanza questo non è possibile perché mancano la gestualità del corpo. Inoltre questa decisione lancia anche un messaggio negativo nei confronti delle regole: i bambini hanno seguito alla lettera tutti i protocolli previsti, stanno 8 ore con le mascherine perchè gli è stato detto che così facendo le scuole sarebbero rimaste aperte, e invece sono state chiuse”.

