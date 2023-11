03.11.2023 h 15:16 commenti

Ancora problemi con l'acqua potabile in varie zone: esce marrone o non c'è

Il disagio riguarda in particolar modo i quartieri a Nord, Casale, Oste e alcune frazioni di Cantagallo. La protezione civile in tutti i casi sta assistendo la popolazione

Stanno sorgendo problemi di acqua potabile nelle case dei quartieri di Prato nord, a Casale, completamente allagato, nella pianura sud della città e anche a Oste di Montemurlo dove l'inondazione sta mettendo a dura prova circa 200 residenti anche perché non c'è corrente elettrica delle case. A Prato, nelle zone a ridosso di Figline e Santa Lucia, i residenti dei palazzi segnalano 'acqua marrone' dalle tubature. A Oste non c'è acqua potabile. La protezione civile in tutti i casi sta assistendo la popolazione. A Oste tutto l'abitato è allagato e i residenti si sono portati ai piani alti. La viabilità in giornata è tornata praticabile, ma le strade sono fangose e ci sono relitti di auto qua e là ancora da rimuovere.

A Cantagallo manca acqua nelle frazioni Carmignanello, Pratale e Codilupo. Necessarie verifiche al potabilizzatore di Carmignanello ma, per la chiusura delle strade, i tecnici di Publiacqua non sono ancora riusciti a raggiungerlo.

A Comeana Publiacqua ha posizionato un'autobotte davanti al Comune di Carmignano, entro le diciotto ne verranno portate altre due: a Comeana in piazza Rossini (zona Mercato) e una a Seano in via De Chirico (zona Coop)