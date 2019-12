09.12.2019 h 10:45 commenti

Ancora problemi alla piscina di via Marradi, acqua fredda in vasca e niente docce calde

L'ennesimo guasto alla caldaia ha creato disagi. Molti corsisti, nonostante l'impianto fosse regolarmente aperto, hanno deciso di saltare la lezione

Acqua fredda e docce scozzesi per gli utenti della piscina di via Marradi. Questa mattina 9 dicembre l'ennesimo guasto alla caldaia ha creato notevoli disagi ai frequentatori dell'impianto. La temperatura dell'acqua nella vasca, secondo un cartello affisso nell'ingresso era inferiore a quella ottimale di quasi due gradi, mentre solo i più temerari hanno affrontato il getto gelido delle docce.

Alle 7,30 al momento dell'apertura, ieri l'impianto era chiuso, i gestori si sono accorti delle temperature polari e hanno chiamato i tecnici che sono intervenuti in tarda mattinata. La struttura è rimasta aperta , nessuno dei corsisti è stato avvisato del problema, così molti dopo aver letto il cartello hanno desistito.

Da tempo gli utenti della piscina chiedono che vengano fatti i lavori di manutenzione; una parta del bagno delle donne è rotta e pericolante da quasi un anno, mentre sulle pareti è visibile una patina di muffa che cresce giorno dopo giorno.

