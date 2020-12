10.12.2020 h 18:04 commenti

Ancora pochi giorni per votare la Pieve della Rocca tra i luoghi del cuore del Fai

Il 15 dicembre le votazioni si chiudono, l'antico borgo si trova alla 140esima posizione e servono "click" per fargli risalire la classifica. I progetti più gettonati saranno in parte finanziati dall'associazione

C'è tempo fino al prossimo 15 dicembre per votare la Pieve di San Giovanni Decollato e il borgo della Rocca di Montemurlo tra i “Luoghi del cuore” del Fai. Basta un click per aiutare a finanziare il restauro dell'antico organo della pieve e la tutela del complesso religioso e storico. Attualmente la Pieve e il borgo della Rocca sono al 140 posto dei luoghi del Cuore Fai con 2090 voti ma l'obbiettivo e quello di risalire ancora la classifica dei luoghi più amati.

“Mancano solo pochi giorni alla fine dell'iniziativa – spiega l’assessore alal cultura Giuseppe Forastiero - e rinnovo l'invito a tutti a cliccare per candidare il nostro Borgo della Rocca a diventare un luogo del cuore”. La campagna nazionale, promossa da Fai insieme a Intesa San Paolo, infatti, permette ai cittadini di segnalare al Fai attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare Nel Borgo della Rocca, fra le opere che necessitano di un intervento di restauro, c'è l'antico organo della Pieve, silenzioso ormai da troppo tempo. Lo strumento risale al 1821, quando il pievano Raffaello Scarpettini dotò la pieve di un organo della ditta Agati di Pistoia che, con i suoi 24 registri e 1050 canne, è fra i maggiori della regione.



