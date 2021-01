26.01.2021 h 15:59 commenti

Cittadini modello: ultimi giorni per partecipare a "Prato città curata ci penso io"

Fino al 31 gennaio si possono postare sui social foto che raccontano il proprio senso civico: dalla raccolta dei mozziconi di sigaretta a quella delle deiezioni dei cani. Il 6 febbraio appuntamento in centro per pulire le strade vicino a piazza del Comune