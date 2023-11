10.11.2023 h 21:26 commenti

Ancora pioggia: torrente Bagnolo in piena, evacuate molte famiglie nella zona ovest di Prato

Il sindaco invita i cittadini a salire ai piani alti nella zona attraversata dal torrente. Chiusi quattro sottopassi

La pioggia battente di questa sera, 10 novembre, ha rimesso in crisi il reticolo idraulico pratese. Alle 21 sono stati chiusi i sottopassi di Pratilia, viale dell’Unione Europea, via Visiana, via Traversa per Mazzone.

Occhi puntati sul torrente Bagnolo, a rischio esondazione nella zona ovest di Prato. Attraverso l’alert system, il sindaco Biffoni ha invitato la popolazione che abita nelle vicinanze del torrente a salire ai piani alti. A breve si procederà all’evacuazione delle tante famiglie che abitano nelle case più a rischio. Saranno spostate nella palestra del Datini. In chiusura via Traversa per Mazzone e via Visiana.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus