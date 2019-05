30.05.2019 h 19:22 commenti

Ancora picchettaggio Si Cobas davanti alla Tintoria Fada, Rossi manda gli ispettori ma il titolare accusa il sindacato

Nuova giornata di tensione in via di Gello con la polizia a sorvegliare la protesta. L'imprenditore cinese minaccia gesti estremi: "Qui comandano loro e io non posso lavorare. Rispetto i contratti: mi vorrebbero obbligare a pagare anche le ore che passano in mensa o a pregare"

Ancora momenti di tensione questo pomeriggio 30 maggio, davanti alla Tintoria Fada di via di Gello, gestita da un imprenditore cinese. Da tre giorni il sindacato Si Cobas ha proclamato uno sciopero ad oltranza per chiedere il rispetto del contratto di lavoro ( LEGGI ). Una situazione monitorata anche dalla Regione Toscana che proprio oggi ha annunciato controlli all’azienda attraverso il pool interforze: “Insieme al responsabile del progetto Lavoro sicuro dell’Asl Toscana Centro – ha annunciato il governatore Enrico Rossi – abbiamo deciso di organizzare con l'Ispettorato del lavoro un intervento concertato, così come stabilito dai protocolli d'intesa a suo tempi sottoscritti. In Toscana conta il rispetto della legge e dei principi fondamentali della nostra convivenza civile espressi nella Costituzione".Dopo il picchettaggio non autorizzato di martedì, costato una doppia denuncia ai leader di Si Cobas, anche oggi i manifestanti hanno bloccato l'ingresso all'azienda, con la polizia a sorvegliare il tutto. E se i lavoratori - in gran parte pakistani - scioperano, anche il titolare della tintoriaha organizzato una protesta contro il sindacato. Munito di un cartello con la scritta “Cobas comanda Prato Luca Toscano. Aiuto alle istituzioni”, come aveva già fatto due giorni fa, dapprima ha cercato di sensibilizzare i passanti poi ha minacciato, come estremo gesto se le istituzioni non intervengono, di tagliarsi le vene dei polsi: “In questa ditta io ho messo tutto quello che avevo – spiega – ho trascurato i miei figli. Mi stanno bloccando la produzione eppure io rispetto il contratto di lavoro. Solo devono capire che se stanno a mensa tre ore o pregano, questo non rientra nella busta paga. Se il contratto non va bene vadano a protestare a Roma”.Sulla vicenda Fada è intervenuta anche la: "Manifestiamo la nostra solidarietà ai lavoratori della Fada in sciopero e condanna come inammissibile che, nel 2019, si debba arrivare a sdraiarsi davanti all’azienda nella quale si lavora per vedere riconosciuti i propri diritti. Ribadiamo però che ciò accade perché il sistema illegale non è stato minimamente intaccato, perché lo sfruttamento dilaga, grazie a professionisti che si occupano di dargli copertura formale, grazie all’irresponsabilità di chi affitta i capannoni, grazie alla mancata applicazione delle leggi sulla responsabilità solidale e sullo sfruttamento lavorativo. E tutto ciò malgrado il sistema sia stato da noi denunciato da tempo.Siamo addirittura arrivati a chiedere un incontro a Di Maio per proporre Prato comelaboratorio per il contrasto all’illegalità e, visto che non abbiamo avuto risposta, siamo inattesa della discussione in Parlamento di una interrogazione che abbiamo chiesto di fareai parlamentari pratesi”.