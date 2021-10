22.10.2021 h 14:01 commenti

Ancora online l'undicesima edizione di "Io non rischio" promossa dalla protezione civile

Domenica 24 ottobre dalle 9 alle 17 la piazza virtuale per imparare le buone pratiche in caso di terremoto e alluvione. Previsto anche un gioco organizzato dalle associazioni del territorio



Nella piazza virtuale, oltre a piccoli video per insegnare alla popolazione cosa fare in caso di cataclismi, le sei associazioni del territorio coinvolte, hanno organizzato anche un gioco virtuale aperto a tutti la mattina alle 9,30 e nel primo pomeriggio, alle 16,30 è previsto il collegamento con la Regione Toscana. L'undicesima edizione di "Io non rischio", la manifestazione organizzata dalla protezione civile per promuovere le buone pratiche in caso di terremoto, alluvione e maremoto, si terrà online. L'appuntamento con la piazza virtuale è per domenica 24 ottobre dalle 9 alle 17 collegandosi con il sito del comune di Prato e quello della Protezione civile, è stata aperta anche una pagina Facebook per interagire direttamente con gli organizzatori.Nella piazza virtuale, oltre a piccoli video per insegnare alla popolazione cosa fare in caso di cataclismi, le sei associazioni del territorio coinvolte, hanno organizzato anche un gioco virtuale aperto a tutti la mattina alle 9,30 e nel primo pomeriggio, alle 16,30 è previsto il collegamento con la Regione Toscana.

"Come abbiamo fatto per anni nella piazza reale - spiega l'assessore alla Municipale Flora Leoni - anche per questa edizione vogliamo promuovere le buone pratiche, comportamenti che in caso di bisogno possono salvare la vita. Poche regole, come ad esempio quella di raggiungere le piazzole di incontro previste dal piano della protezione civile, che possono salvare la vita".

I volontari coinvolti nell'organizzazione della piazza online sono sessanta. Durante la giornata saranno trasmessi video dell'architetto Francesco Caporaso, dell'ingegner Davide Malossi, che spiegheranno e analizzeranno buone pratiche, previsti anche alcuni collegamenti in diretta dalla sala operativa di protezione civile del Comune di Prato.

"Il ruolo del volontariato all' interno della protezione civile - ha spiegato Elena Marotta referente del progetto - è fondamentale, non solo per l'organizzazione dell' evento, ma anche per l'apporto in caso di necessità. Un'iniziativa promossa a livello nazionale che affronta tre macro temi: terremoto, alluvione e maremoto, questo per Prato non rientra nelle possibili calamità ma crediamo siamo comunque importante avere qualche nozione su come affrontarlo".

Alla scorsa edizione, sempre online, durante tutta la giornata si sono collegate oltre 18mila persone, per il prossimo anno si manterrà la doppia versione virtuale e reale, per cercare di raggiungere un pubblico più vasto ed etereogeneo. Il video di promozione dell' evento ha come protagonista l'attore pratese Francesco Ciampi, mentre le associazioni coinvolte sono Croce Rossa Italiana Comitato di Prato, Associazione Volontari Centro di Scienze Naturali, Pubblica Assistenza l’Avvenire Prato, Anc Associazione Nazionale Carabinieri, Vab Prato e Emergens Onlus.