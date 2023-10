13.10.2023 h 16:01 commenti

Ancora nessuna traccia di Emiliano, il giovane sparito da Vaiano. Ricerche anche con l'elicottero

Imponente il dispositivo che sta setacciando i boschi nella zona di Fabio, dove il telefonino del 22enne ha agganciato l'ultima cella prima di spegnersi. Vagliato tutti i filmati nelle stazioni ferroviarie della zona

Sono andate avanti tutta la notte, e proseguono ancora, le ricerche per trovare Emiliano Amerini ( leggi ) il 22enne che da ieri mattina non ha fatto più ritorno alla sua abitazione de La Briglia.La zona di Fabio, dove è stato agganciato per l'ultima volta il telefonino del giovane, è stata battuta palmo a palmo, come quella vicino al torrente Lanosa dove Emiliano era solito andare a pescare, ma del ragazzo non ci sono tracce.Alle 12 di oggi, 13 ottobre, in prefettura si è tenuto un briefing per fare il punto delal situazione."Da questa mattina - si legge nella nota - un elicottero sorvola la zona di Fabio, inoltre si stanno prendendo in considerazione anche tutti i possibili percorsi e spostamenti che il giovane potrebbe aver fatto". All'incontro hanno partecipato il sindaco di Vaiano Primo Bosi, i rappresentanti della questura, dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza e la comandante dei vigili del fuoco di Prato.In collaborazione con la Polfer sono anche stati analizzati i video delle telecamere posizionate nelle stazioni e lungo i binari della ferrovia. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura, hanno coinvolto le squadre cinofile dei vigili del fuoco, personale del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza e Speleologico Toscana, i volontari Toscana cinofili, e quelli di protezione civile a cui si aggiunge l'utilizzo dei droni dotati di telecamera. Sempre presente anche il sindaco Bosi: "Ringrazio tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che si stanno impegnando con grande generosità. Grazie anche alla gente de La Briglia che sta dimostrando cosa vuol dire essere comunità".Il campo base per le ricerche è stato allestito vicino al circolo Arci La spola D'oro. Emiliano è un operaio tessile, quando è uscito di casa, (ieri non lavorava), indossava scarpe da ginnastica, una felpa e pantaloni corti. E' alto circa 1,70 cm, con sé aveva il cellulare a cui la madre ha più volte chiamato, senza ottenere risposta. E proprio tramite il telefono, che ora non è più raggiungibile probabilmente perchè scarico, è stato individuato Fabio come la zona da cui da cui è partita l'ultima telefonata. La Prefettura ricorda, ancora una volta, che chi avesse notizie del giovane deve contattare immediatamente la stazione dei carabinieri di Vaiano.