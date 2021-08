31.08.2021 h 16:29 commenti

Ancora maxi code agli hub per il vaccino senza prenotazione. Biffoni all'Asl: "Non è tollerabile"

Anche oggi sono stati centinaia i cittadini stranieri, in gran parte cinesi, che fin dal mattino si sono messi in fila al Pegaso 2 e al Pellegrinaio Novo

Anche oggi fin dal mattino, e per tutto il giorno, si sono registrate file lunghissime fuori dagli hub vaccinali del Pegaso 2 all'ex Creaf e del Pellegrinaio Novo, con centinaia di persone in attesa di ricevere il vaccino. Tra loro moltissimi stranieri, in gran parte cinesi, che hanno sfruttato la possibilità di accedere senza prenotazione. Questo, però, ha creato non pochi problemi e lo stesso sindaco Matteo Biffoni stamani ha "tirato le orecchie" ad Asl e Regione per la cattiva organizzazione: "Abbiamo già detto all'Asl che la situazione non è più tollerabile - ha affermato -. E' necessario che lo strumento, dopo tutti questi mesi, funzioni. Nei prossimi giorni ci saranno sempre più persone, serve gestire al meglio la situazione e non è possibile vedere di nuovo queste scene".

"Registro con soddisfazione - ha poi aggiunto - il fatto che tante persone vogliono vaccinarsi, ma adesso si deve gestire il tutto all'altezza della situazione".