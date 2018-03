30.03.2018 h 08:57 commenti

Ancora ko la piscina di viale Galilei: fiamme negli spogliatoi per un corto circuito

Il problema si è verificato nella giornata di ieri e stamani l'impianto era chiuso con i corsisti costretti a rinunciare alla loro lezione

a.a.

Principio di incendio ieri mattina 29 marzo negli spogliatoi della piscina di via Marradi. Tanta paura ma, per fortuna nessun ferito nonostante la presenza dei corsisti. A provocare le fiamme probabilmente un corto circuito che è partito dagli spogliatoi che si trovano nel seminterrato. Il fumo si è diffuso nell'ambiente e il personale della piscina ha subito dato l'allarme ed ha staccato la corrente ed iniziato le procedure di evacuazione dell'immobile con immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno subito ripristinato la situazione preesistente. L'impianto da ieri è stato chiuso, i tecnici sono al lavoro per cercare di riparare il guasto.La piscina di via Marradi non è nuova a problemi di manutenzione, lo scorso anno si sono rotte le pompe per la pulizia dell'acqua: guasti che rendono la struttura poca sicura e creano notevoli disagi agli utenti.. Tutti i corsisti sono stati avvisati della chiusura temporanea dell'impianto."Le cause ancora non le sappiamo - spiega Francesco Panzera, presidente Cgfs, società che gestisce l'impianto - non ci sono state problematiche alle persone e ringrazio il personale addetto e i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. Ora dovrà intervenire una ditta specializzata per fare la bonifica e ripulire dalla fuligine l'ambiente e poi i vigili del fuoco dovranno dare l'ok per la riapertura. Noi pensiamo di riaprire il prima possibile per dare il servizio ai fruitori e soprattutto capire le cause di cosa sia successo all'impianto".