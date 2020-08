24.08.2020 h 09:20 commenti

Ancora gravissimo il parroco di San Domenico, il vescovo: "Affidiamo don Luigi al Signore"

L'anziano sacerdote è ricoverato al Centro ustioni di Pisa in prognosi riservata. Sabato è caduto sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie dopo la ripulitura del giardino del chiostro. Appello di monsignor Nerbini ai parrocchiani: "Collaborate per continuare le attività della parrocchia anche in questo momento difficile"



A trovare il sacerdote, sul terreno sul retro della chiesa, è stata la nipote. Quando la donna è arrivata per fare visita allo zio, lo ha trovato riverso con la testa sui tizzoni ardenti ma ancora cosciente. Secondo la ricostruzione, don Luigi è caduto sul fuoco a causa di un malore e vano sarebbe stato il tentativo di rialzarsi.

Stretto il contatto tra la famiglia del sacerdote e il vescovo per seguire minuto per minuto l'evolversi del quadro clinico. Monsignor Nerbini ha chiesto ai parrocchiani la massima collaborazione affinché possano continuare le attività culturali e di solidarietà di San Domenico.

Ancora gravissime le condizioni di don Luigi Provenzi, il parroco di San Domenico ricoverato al Centro ustioni di Pisa dopo essere caduto, sabato scorso, sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie dopo la ripulitura del giardino e delle siepi del chiostro ( leggi ). Il sacerdote, 79 anni, ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado sull'ottanta per cento del corpo e fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse molto gravi. “La progonosti è riservata, don Luigi è sedato e intubato – ha detto il vescovo Giovanni Nerbini che ieri, domenica 23 agosto, ha celebrato la messa proprio nel chiostro di San Domenico – una valutazione più precisa potrà essere fatta solo nei prossimi giorni”. Il parroco, trasportato all'ospedale di Prato dopo essere stato soccorso da Croce d'Oro e Pubblica Assistenza, è stato sottoposto ad un intervento al cuore in seguito ad un infarto e poi portato a Pisa. “A tutti - ha detto il vescovo rivolgendosi ai fedeli – chiedo di pregare affidando don Luigi al Signore in questo momento così difficile e critico”.A trovare il sacerdote, sul terreno sul retro della chiesa, è stata la nipote. Quando la donna è arrivata per fare visita allo zio, lo ha trovato riverso con la testa sui tizzoni ardenti ma ancora cosciente. Secondo la ricostruzione, don Luigi è caduto sul fuoco a causa di un malore e vano sarebbe stato il tentativo di rialzarsi.Stretto il contatto tra la famiglia del sacerdote e il vescovo per seguire minuto per minuto l'evolversi del quadro clinico. Monsignor Nerbini ha chiesto ai parrocchiani la massima collaborazione affinché possano continuare le attività culturali e di solidarietà di San Domenico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus