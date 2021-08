09.08.2021 h 09:09 commenti

Ancora grave la 18enne caduta dal balcone di un hotel a Riccione, nuovo intervento chirurgico

La pratese, che era in vacanza con il fidanzato e un gruppo di amici, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Cesena dopo è stata già operata nella notte di sabato. Indagini dei carabinieri: scherzo finito in tragedia, malore o incidente?

Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica e i motivi che hanno portato alla caduta dal secondo piano dell'hotel Nizza di Riccione la ragazza di 18 anni, della provincia di Prato, che si trovava in vacanza con il fidanzato e un gruppo di amici. La giovane, già sottoposta ad un delicato intervento all'ospedale Bufalini di Cesena, quasi certamente avrà bisogno di una seconda operazione per ridurre le gravissime lesioni che si è procurata venerdì scorso cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre sette metri. I militari, su disposizione della procura, hanno interrogato gli amici e i titolari dell'albergo che sono stati tra i primi a soccorrere la ragazza.

Stando alla prima ricostruzione pare che ad un certo punto, al rientro dalla serata trascorsa fuori, qualcuno, per gioco, abbia messo in giro la voce che carabinieri in borghese si trovavano nell'hotel per un controllo generale e sugli assembramenti anti Covid. Nel giro di qualche minuto la tragedia. Non è chiaro se la diciottenne sia uscita sul balcone per controllare se ci fossero macchine dei carabinieri e si sia sporta troppo oppure se abbia avuto un malore. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e dopo il primo intervento chirurgico i medici si sono riservati la prognosi. Al momento non si configurano ipotesi di reato e la procura di Rimini ha aperto un fascicolo non ancora assegnato ad un pm, come fanno sapere i carabinieri che hanno aggiunto che a metà settimana sarà fatto il punto sull'indagine e sarà aggiornato il quadro clinico.







Edizioni locali collegate: Prato

