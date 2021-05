19.05.2021 h 17:47 commenti

L'attività culturale e sociale dei circoli riprende il primo luglio e subito scatta la mobilitazione

Dal livello nazionale fino a quello locale i presidenti stanno facendo pressing perché il Governo anticipi la riapertura. Cavaciocchi (Arci) : "E' una discriminazione, teatri e cinema hanno riaperto e noi ancora fermi"

I Circoli Arci hanno riaperto i servizi di bar e, dove è possibile, le pizzerie, attività fondamentali per il sostegno economico, ma quelle ricreative e sociali sono ancora ferme. “Da oltre un anno – spiega Enrico Cavaciocchi presidente provinciale di Arci – non possiamo fare quello per cui siamo nati: attività culturali, eppure i teatri e i cinema sono stati riaperti. Ancora una volta non viene riconosciuto il nostro valore sociale.”

Da luglio scorso i circoli sono stati aperti a intermittenza, anche se hanno sempre lavorato sottotraccia durante la pandemia, con la consegna dei pacchi spesa per le famiglie in difficoltà e ultimamente hanno dato la propria disponibilità nel servizio di prestito dei libri a domicilio . “Da sempre siamo dei presidi sul territorio – continua Cavaciocchi – luoghi di aggregazione, ma anche di crescita, un patrimonio che non può essere perso. Faremo di tutto per chiedere che anche noi, nel rispetto di tutte le norme anticontagio, possiamo tornare a riaprire come tutte le attività culturali”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus