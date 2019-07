25.07.2019 h 12:41 commenti

Ancora due giorni di caldo africano, attenzione ai bambini piccoli: ecco i consigli del primario di pediatria

Evitare di uscire nelle ore calde, dare da bere ogni 20 minuti, ma soprattutto attenzione al sole. Fondamentale l'utilizzo delle creme, di cappelli a tesa larga senza dimenticare occhiali e vestiti che coprono braccia e gambe. Da preferire i tessuti che schermano i raggi solari

Giornate da bollino nero per le temperature che, tra oggi 25 luglio e domani, raggiungeranno anche i quaranta gradi. Un caldo che è pericoloso soprattutto per i lattanti che rischiano la disidratazione, tanto che negli ultimi giorni i ricoveri nel reparto di pediatria del Santo Stefano sono aumentati.

"I bambini – spiega - Pier Luigi Vasarri direttore dell'Unità operativa Pediatria - non sono in grado di percepire lo stimolo della sete e quindi è bene che gli venga somministrato almeno un bicchiere d'acqua ogni 20 minuti. La perdita di peso è uno dei primi allarmi che non deve essere sottovalutato".

I consigli per evitare i colpi di calore, sono dettati soprattutto dal buon senso e quindi evitare di far uscire i piccoli nelle ore più calde. "Questo non vuol dire – continua Vasarri - che non si debba far uscire i bambini anzi, portarli ai giardini nelle prime ore della mattina o nel tardo pomeriggio all'ombra delle piante è sicuramente un aspetto salutare. In casa si può tenere l'aria condizionata, ma regolata sui 24 gradi per evitare forti escursioni termiche con l'esterno".

Non soltanto protezione dal caldo, ma anche dall'esposizione dei raggi solari. "La pelle dei bambini va protetta con crema specifiche – precisa il direttore di Pediatria- che devono essere spalmate ogni volta che il piccolo entra in acqua. La protezione consigliata è quella a 50, ovviamente questo non significa che possono rimanere al sole per cinquanta ore.

Altra prevenzione è l'utilizzo di vestiti che coprono braccia e gambe e cappellini a tesa larga per schermare il sole. Attenzione a collo e orecchie, zone particolarmente delicate".

Da proteggere anche gli occhi, spesso trascurati: "La luce può dare noia, per questo consiglio l'utilizzo di occhiali da sole di marca, ma attenzione anche ai vestiti che si acquistano. In commercio ne esistono alcuni confezionati con tessuto che scherma i raggi del sole e quindi proteggono maggiormente la pelle dei piccoli". Consigli specifici, ma che fanno appello ad una sola regola: "L'utilizzo del buon senso – conclude Vasarri - è sicuramente la prevenzione migliore".