10.12.2020 h 17:25 commenti

Ancora due anziani vittime del covid a Prato, mentre i nuovi casi sono 61

I numeri del bollettino della Regione confermano la frenata dell'epidemia in provincia e nell'intera Toscana. Al Santo Stefano cala la pressione dei pazienti ricoverati sia in area medica sia in terapia intensiva

Sono 63 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati a Prato, il doppio rispetto a ieri ma sempre in numero inferiore a quello dei giorni caldi della seconda ondata. Il grosso è stato accertato nel comune di Prato (50 casi), seguono Montemurlo 8, Poggio a Caiano 4 e Vaiano 1. Sul fronte dei decessi oggi il bollettino della Regione segnala due vittime a Prato, confermando la discesa della curva che già si verifica da qualche giorno. Si tratta di un 82enne di Prato deceduto al Santo Stefano e di una donna di 84 anni, residente a Cantagallo, morta a La Melagrana. All'ospedale di Prato è deceduto anche un 70enne di Altopascio. In tutta la Toscana sono invece 517 i nuovi positivi con un'età media di 49 anni. Sono scaturiti dall'analisi di 9.577 tamponi, di cui il 5,4% positivo. Sono invece 3.182 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.696 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I guariti sono 2.715 in più rispetto a ieri. Così gli attualmente positivi sono oggi 22.332, -9,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.570 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 247 in terapia intensiva (6 in meno). La situazione al Santo Stefano vede 16 ricoveri nella terapia intensiva covid e 103 in area medica. Alla Melagrana i pazienti sono 40 mentre nella palazzina dell'ex ospedale sono 32. Nel bollettino sono conteggiati complessivamente 75 nuovi decessi: 46 uomini e 29 donne con un'età media di 82,7 anni. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono però a morti avvenute nei giorni precedenti: in tutto 45 sul totale dei 75 decessi odierni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus