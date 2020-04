17.04.2020 h 16:30 commenti

Ancora donazioni, si muove anche la comunità pachistana. Dal Rotary mascherine ai medici di famiglia

Gli aiuti consegnati alla protezione civile e all'ospedale Santo Stefano tramite la Fondazione Ami. Kit da dieci protezioni professionali FFP2 per ogni medico attivo sul territorio

E' una rete di solidarietà sempre più forte quella che si sta formando a Prato per affrontare l'emergenza Coronavirus: oggi, 17 aprile, la comunità pakistana di Prato ha donato 15mila mascherine alla Protezione civile, che si aggiungono alle 10mila consegnate ieri dalla Tessilechiti di Montemurlo, mentre l'azienda Capp Plast ha donato 200mila buste in plastica che serviranno per il confezionamento delle mascherine.

"Segni tangibili - viene spiegato dal Comune - che la nostra è una comunità coesa, generosa, distante in questo momento ma unita nell'affrontare l'emergenza".

TUTE AL SANTO STEFANO - Consegnate, sempre questa mattina, al Santo Stefano oltre 200 tute protettive in tessuto Tnt 100% polipropilene idrorepellente, da parte di un imprenditore pratese. Una donazione per aiutare l'ospedale ed i suoi operatori a fronteggiare l'emergenza sanitaria di questo periodo. La donazione è il frutto del prezioso lavoro e della volontà di una azienda pratese che ha riconvertito la propria attività produttiva. A ricevere la donazione erano presenti il presidente della Fondazione Ami, Claudio Sarti ed il consigliere comunale Marilena Garnier. “Una donazione che mi riempie il cuore di gioia poiché permetterà al personale sanitario di poter lavorare in sicurezza – ha sottolineato Garnier - tutti noi dobbiamo essere grati a chi in questo momento sta mettendo a repentaglio la propria vita nella battaglia contro il covid-19".

- Consegnate, sempre questa mattina, al Santo Stefano oltre 200 tute protettive in tessuto Tnt 100% polipropilene idrorepellente, da parte di un imprenditore pratese. Una donazione per aiutare l'ospedale ed i suoi operatori a fronteggiare l'emergenza sanitaria di questo periodo. La donazione è il frutto del prezioso lavoro e della volontà di una azienda pratese che ha riconvertito la propria attività produttiva. A ricevere la donazione erano presenti il presidente della Fondazione Ami, Claudio Sarti ed il consigliere comunale Marilena Garnier. “Una donazione che mi riempie il cuore di gioia poiché permetterà al personale sanitario di poter lavorare in sicurezza – ha sottolineato Garnier - tutti noi dobbiamo essere grati a chi in questo momento sta mettendo a repentaglio la propria vita nella battaglia contro il covid-19".

MASCHERINE AI MEDICI DI FAMIGLIA - Il Rotary Club Filippo Lippi di Prato ha donato oggi 2.000 mascherine professionali FFP2 marcate CE del valore di circa diecimila euro, al presidente dell’Ordine dei Medici di Prato Guido Moradei e al dottor Alessandro Benelli (segretario della Fimmg) per consentire di poter assistere tutti i malati della provincia di Prato nell’emergenza in corso causata dal covid-19. Il presidente Luca Santi ha sottolineato l’importanza di dare supporto con materiale sanitario professionale ai medici di famiglia che stanno svolgendo da mesi un lavoro straordinario mettendosi per primi a rischio per assistere i loro pazienti. Ogni medico di famiglia riceverà pertanto un Kit di 10 mascherine professionali FFP2 che garantiranno loro una autonomia di diverse settimane, essendo il dispositivo di protezione riutilizzabile e non usa e getta come le normali mascherine chirurgiche.