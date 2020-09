24.09.2020 h 16:32 commenti

Ancora disservizi per i tamponi: "Mi hanno detto che era perso quello di mio figlio e l'ho dovuto rifare a pagamento"

Un'altra lettrice segnala che, per farlo a pagamento con l'Asl, non è possibile pagare on line ma solo di persona e prima di fare l'esame, con il rischio di contagiare. Intanto oggi sono sei i nuovi casi a Prato

Sono sei, oggi 24 settembre, i nuovi tamponi positivi al Covid-19 registrati a Prato. Si tratta di persone adulte, una di nazionalità cinese, e di casi non collegati tra loro. A livello regionale i nuovi casi sono 156 con nessun decesso. I tamponi eseguiti in regione nelle ultime 24 ore sono 7.710. I I ricoverati sono 119 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili).

Intanto proseguono i problemi per i cittadini che si devono sottoporre al tampone. Evidentemente, anche a causa del numero crescente degli esami richiesti, soprattutto in seguito all'apertura delle scuole, il meccanismo stenta a ingranare. Lo dimostra quanto accaduto alla mamma di un bambino di 9 anni che vive a Prato. "Martedì 15 settembre - racconta la donna - mio figlio nel primo pomeriggio ha febbre alta e placche. Ho chiamato immediatamente la pediatra la quale ha attivato, il giorno dopo, la richiesta per il tampone. Giovedì 17 alle 15 vengo contattata dall'Istituto Medico Toscano per effettuare il tampone in macchina. Mi rilasciano un indirizzo email nel quale, collegandomi, avrei potuto vedere il risultato entro 48 ore. Attendo fiduciosa ma non trovando nessuna risposta nel sito, contatto l'Istituto Medico Toscano sabato alle 11 per avere informazioni, venendo nuovamente rimandata al sito dell'Asl, l'unico autorizzato a rilasciare i referti. Controllo quindi tutto il giorno di sabato e domenica mattina, passate ormai più di 48 ore, decido di chiamare l'ufficio di igiene di Prato, il quale mi comunica che era presente il nominativo di mio figlio ma il tampone a loro risultava non essere mai arrivato. Considerando i giorni trascorsi sono andata su tutte le furie perché nessuno in questo tempo me lo aveva comunicato. Per non perdere ulteriore tempo - prosegue la mamma -, porto lunedì mattina 21 mio figlio ad un altro Istituto e privatamente gli faccio fare il tampone spendendo 75 euro. In meno di 12 ore ho la risposta per nostra fortuna negativa. Ma la beffa arriva il giorno dopo, martedì, quando ricevo una chiamata dall'Imt con la risposta del tampone. Rimango incredula ed ancor di più arrabbiata".

"Sono disguidi che non dovrebbero accadere - replica per conto dell'Imt l'amministratore unico Alessandro Brafa -. Purtroppo con i volumi altissimi che stiamo lavorando può accadere un caso isolato. Bisogna tenere conto che come Imt eseguiamo oltre cento tamponi al giorno per conto dell'Asl con il personale che sta lavorando oltre i limiti per poter garantire un servizio essenziale alla collettività. Abbiamo anche dedicato parte del personale all'accoglienza e alla viabilità del drive through proprio per ridurre al minimo i disagi e dare una risposta più rapida possibile ai cittadini. E tutto questo, sottolineo, lo facciamo con spirito di servizio per fare la nostra parte nella lotta all'epidemia".





E' un'altra lettrice, invece, a segnalare un'altra anomalia: "Sono andata dal medico con un forte raffreddore - dice - e lui mi ha detto di fare un tampone. Ho scelto la modalità a pagamento con l'Asl per velocizzare i tempi. Ma quando mi è arrivato per email il modulo per pagare il ticket ho scoperto che i metodi di pagamento sono tutti di persona: o in ospedale, o alle macchinette “base b” o con bollettino alle Poste. In pratica mi dicono di stare a casa, tranne per entrare in macchina per fare il tampone, ma per pagare mi devo mettere in fila. Anche per ché senza aver pagato non posso fare l'esame".