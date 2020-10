27.10.2020 h 19:45 commenti

Ancora disservizi nella comunicazione dell'esito dei tamponi, una lettrice: "Il sito non è aggiornato"

L'esito del tampone era pronto dal 24 ottobre, ma la famiglia l'ha scoperto solo il 26 telefonando al proprio medico di famiglia di fronte al silenzio dell'Asl. Trafila simile per la cugina del caso in questione

Ancora un disservizio Asl sul fronte tamponi. Stavolta non per la lentezza degli esiti. O meglio, non solo. Il problema è il mancato aggiornamento del portale creato per permettere ai cittadini di controllare di persona il risultato del campione prelevato. A segnalarci il problema è una lettrice di Notizie di Prato, Nicoletta Martini, residente in città. Sia per sua figlia che per il nipote, la schermata relativa al tampone effettuato nei giorni precedenti non riportava alcuna comunicazione nonostante il medico di famiglia ne conoscesse già l'esito, fortunatamente negativo per entrambi. "Il caso più grave è sicuramente quello di mio nipote che a casa da scuola dal 13 ottobre per un contatto con un positivo, ha effettuato il tampone il 17 ottobre. L'esito era pronto il 24 ma noi lo abbiamo scoperto solo il 26 perchè vedendo che l'apposita pagina del sito non era aggiornata e che nessuno dell'Asl rispondeva alle nostre sollecitazioni, abbiamo chiamato il nostro medico. Anche ieri, 27 ottobre, nessun aggiornamento. Per cui in sostanza, non potendo stampare alcun referto, il ragazzo è potuto tornare a scuola perchè asintomatico da dieci giorni. Il tampone è risultato, inutile". Storia simile per la cugina che a seguito di un caso positivo a lavoro, si è sottoposta a tampone il 21 ottobre. Il risultato negativo è stato comunicato dal medico di famiglia ieri, 27 ottobre, perchè la pagina degli aggiornamenti era ed è vuota. Stavolta però, alle sollecitazioni via email, l'Asl ha risposto inviando il referto. Cosa che permetterà alla ragazza di tornare a lavorare già da oggi. "I tamponi lenti e la mancanza di comunicazioni puntuali e veloci sono due fatti gravissimi - prosegue la nostra lettrici - perchè per noi famiglie significa restare sotto scacco per giorni e giorni. Nel caso di mio nipote ben dieci".

Proprio ieri la Regione ha annunciato l'arrivo di 500 nuovi operatori per potenziare la filiera della tracciabilità dei contatti dei casi positivi al Coronavirus e contrastare la diffusione dei contagi. 150 saranno assegnati alla Asl Nord Ovest, altrettante 150 unità alla Sud Este e 200 alla Centro. In particolare, saranno reclutati studenti degli ultimi anni di medicina e infermieristica tramite un’intesa tra Regione e Università della Toscana.

“Terremo conto anche di quelli che metterà a disposizione la Protezione Civile nazionale, che sta facendo dei corsi di selezione - precisano il presidente Giani e l'assessore regionale alla sanità Bezzini - comunque sia prenderemo tutti quelli che ci serviranno, ossia 500. Contemporaneamente - proseguono - siamo già al lavoro per reperire gli spazi dove allestire le postazioni delle centrali di tracciamento per l’arrivo dei rinforzi. Serviranno spazi capienti come per esempio quelli dei centri fieristici di Arezzo, Massa Carrara e della Fortezza da Basso di Firenze, fra l’altro di proprietà della Regione. Il lavoro è febbrile. C’è molto da organizzare e da gestire in tempi rapidi, come anche la formazione dei nuovi addetti per il tracciamento”.

Nei prossimi giorni capiremo se il provvedimento avrà effetti benefici su tutto il sistema di tracciamento.