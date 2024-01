09.01.2024 h 14:29 commenti

Ancora disservizi con il trasporto pubblico: studente costretto a farsi di corsa un chilometro e mezzo per non saltare il compito in classe

L'autobus delle 7.07 a Maliseti non è passato e il ragazzo, che frequenta l'istituto alberghiero di Montecatini, si è lanciato in una corsa verso la stazione di Borgonuovo per riuscire a salire sul treno. Il padre: "Fosse gratis il servizio starei zitto, ma si paga e neppure poco. Possibile non ci sia soluzione"? A Montemurlo, invece, il bus è passato ma ha tirato dritto davanti a diverse fermate

Da via di Maliseti alla stazione di Borgonuovo con una corsa a perdifiato per arrivare puntuale a scuola. Un chilometro e mezzo di strada a piedi che per uno studente della scuola alberghiera di Montecatini ha dovuto percorrere in tempi record dopo che l'autobus, per l'ennesima volta, ha saltato la corsa. E' successo oggi, martedì 9 gennaio. Un'altra protesta, un'ennesima segnalazione che si aggiunge ad un elenco infinito e in costante aggiornamento. Quando lo studente, che era in attesa con altre persone del bus '1+' delle 7.07 alla fermata di via Maliseti, ha capito di essere rimasto a piedi, ha intrapreso una corsa verso la stazione sperando di arrivare in tempo per salire sul treno diretto a Montecatini e presentarsi puntuale all'appuntamento con il compito in classe. “Ce l'ha fatta anche se quando è arrivato non aveva più fiato – racconta il padre – ma si può tollerare un servizio così? Forse non si è capito che la scuola o il lavoro non sono un optional ma un impegno quotidiano, preciso, con orari stabiliti. Per carità, può capitare un ritardo, un intoppo, un qualsiasi disguido, ma con Autolinee Toscane l'evenienza è diventata routine. Fosse un servizio gratis starei zitto, ma si paga e neppure poco. Spiace solo essere presi in giro da chi continua a promuovere l'importanza del trasporto pubblico senza rendersi conto che non possiamo permetterci il lusso di affidarci ad un servizio che c'è e non c'è. Ma mi chiedo: il rispetto delle regole, dei contratti, dei doveri è solo materia per i poveri cittadini”?

E a proposito di disservizi infiniti, da Montemurlo arriva la protesta relativa all'autobus che ieri mattina è passato ma ha tirato dritto alle fermate di via Montalese, via Udine e via Livorno lasciando a piedi tutte le persone che erano in attesa, in larga maggioranza studenti che si sono dovuti arrangiare per raggiungere la scuola con mezzi e percorsi alternativ; non tutti ci sono riusciti, però, e così qualcuno è tornato a casa con un'assenza in più.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus