Ancora disordini nel carcere della Dogaia, agente ferito dal lancio di olio bollente

L'episodio risale a sabato. L'agente, intervenuto per sedare una lite tra detenuti, è ricoverato al Santo Stefano. Protestano i sindacati: Le istituzioni intervengano immediatamente a tutela dei lavoratori"

Un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere della Dogaia è ricoverato all'ospedale di Prato dopo l'aggressione subita da un detenuto che gli ha lanciato addosso dell'olio bollente. È successo ieri, sabato 2 luglio. L'agente è stato subito trasferito al Santo Stefano; i sanitari hanno riscontrato ferite al volto, al collo e alle braccia. L'aggressione è avvenuta mentre l'agente della penitenziaria stava tentando di sedare la rissa scoppiata tra diversi detenuti. A lanciare l'olio bollente sarebbe stato un magrebino. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza ai danni degli agenti che di nuovo chiedono tutela. In un comunicato congiunto firmato da Sappe, Osapp, Uilpa, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Fp Cgil, si ribadisce la necessità di un intervento urgente per ristabilire condizioni di sicurezza per i lavoratori. "Occorre adeguare la pianta organica della polizia penitenziaria in servizio alla Dogaia - si legge - gli agenti sono pochi e costretti a turni estenuanti anche di oltre 9 ore continuative ogni giorno. Sono cambiati i vertici della casa circondariale ma restano i problemi. Quest'ultimo episodio è la dimostrazione del fallimento del regime carcerario costituzionale che il ministero vuole adottare a ogni costo. Auguriamo una pronta guarigione al collega e chiediamo alle istituzioni un intervento urgente che metta al sicuro i lavoratori".

