Ancora disagi sulla Direttissima, soppresso il treno dei pendolari

La corsa delle 7,30 da Prato Centrale a Bologna Centrale è stata annullata a pochi minuti dalla partenza, l'alternativa era prendere un autobus con arrivo al capoluogo emiliano verso le 10,30 oppure utilizzare l'alta velocità con un costo aggiuntivo del biglietto

Ancora disagi sulla linea ferroviaria Prato-Bologna, questa mattina 13 aprile improvvisamente è stato soppresso il treno delle 7,30 in partenza dalla stazione centrale. Una ventina di pendolari , come ogni giorno, ha preso posto sulle carrozze, pronta ad affrontare la solita via crucis che da mesi sono costretti a sopportare , quando l'altoparlante ha annunciato che il convoglio era soppresso. “Sul tabellone – spiegano i viaggiatori – non era annunciata nessuna variazione, quindi eravamo tranquilli, se ci avessero avvisato prima, magari avremmo potuto avvisare i colleghi che saremmo arrivati più tardi. Così sono saltati appuntamenti importanti”.

In sostituzione era pronto un autobus, che però, per giungere a destinazione avrebbe impiegato almeno due ore, visto che il percorso prevede di passare per tutte le stazione dove avrebbe dovuto fermare il treno. L'alternativa era aspettare la corsa delle 8 per Firenze e utilizzare l'alta velocità, viaggio che non è compreso nell'abbonamento. “Sta diventando impossibile andare a lavorare – commentato i pendolari – per essere sul posto di lavoro alle 9 dobbiamo partire alle 7,30 e non sempre arriviamo in ritardo, ma sempre più spesso in ufficio non arriviamo neppure”.

